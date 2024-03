(Di mercoledì 20 marzo 2024) L'artista rilascia una dichiarazione all'agenzia di stampa russa Tass, spiegando di essere stato pressato da politici e giornalisti lituani per non esibirsi in Russia: "I signori lituani parlano di intolleranza, ma in questo caso mi pare che gli intolleranti siano loro".

Pupo protesta: “Concerto annullato in Lituania, mi hanno detto che o suonavo lì o in Russia” - È un Pupo visibilmente irritato quello che attraverso una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa russa Tass annuncia l'annullamento del suo concerto in Lituania, a causa di pressioni ricevute ...fanpage

Le Iene, le anticipazioni: stasera parla Pupo dalla Russia in festa per Putin - Nella puntata di stasera, martedì 19 marzo 2024, spazio a inchieste e ospiti di livello. Presenti in studio Rose Villain e Fabio Volo. Scopri di più.libero

Fiorello: “Putin attacca paesi Nato nel 2026 Pupo ha fallito la sua missione di pace” - Nella puntata del lunedì anche una gag con una finta ospitata di Renato Zero, che Fiorello ha annunciato con una sua esibizione interrotta dagli affannati, i due finti invasori anonimi (in realtà ...fanpage