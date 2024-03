Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’arto fantasma è una parte del corpo che, pur non essendoci più, continua a far sentire presente più che mai la propria assenza: prude, duole, è un vuoto che continua a pretendere un proprio spazio. Ma cosa accade se a mancare non è un arto, una parte, ma l’intero corpo, tutto ciò che abbiamo e siamo? Esistono relazioni così intime da legarci in un vincolo morboso, in cui perdiamo la nostra stessa individualità, fondendo l’identità a quella dell’altra persona, vivendo in funzione della relazione stessa. Sono relazioni alla fine delle quali ci riscopriamo completamente svuotati: abbiamo smarrito la nostra persona, abbiamo sacrificato la nostra indipendenza, non siamo più autonomi e, senza quella relazione, non siamo più nessuno. Non è la mutilazione di un arto: è la condanna dell’individuo, sacrificato sull’altare di una relazione di coppia che non promuoveva i migliori aspetti di chi ...