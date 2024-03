Prosa | Milena Vukotic porta in scena al Verdi ‘Così è se vi pare’ di Luigi Pirandello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pisa, 20 marzo 2024 – Così è (se vi pare), grande classico del teatro e della letteratura va inalsabato 23 (ore 21) e domenica 24 (ore 17). Ottavo titolo della Stagione di2023/24 firmata Fondazione Teatro di Pisa e Fondazione Toscana Spettacolo, questo capolavoro diper la prima volta sul palco della straordinaria, tra i più grandi nomi del firmamento artistico italiano. Pina nella saga di Fantozzi (con Paolo Villaggio), la signora Alice Mascetti in Amici Miei (dove impersona la moglie di Ugo Tognazzi), Enrica in Un medico in famiglia (moglie di nonno Libero, Lino Banfi),sarà ora la Signora Frola con la regia di Geppy Gleijeses. Con lei sul ...