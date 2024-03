Pronto soccorso la manda a casa | Francesca muore di infarto | Asl condannata | ha sottovalutato sintomi

(Di mercoledì 20 marzo 2024)Camiciottoli è morta a 40 anni il 17 febbraio 2015 a Piombino per un. Dopo 9 anni sono stati condannati al risarcimento i medici delche qualche giorno prima non si erano accorti dei problemi al cuore e l’avevano dimessa senza disporre ulteriori accertamenti né terapie Un errore di diagnosi, e quindi di tipologie di interventi, per il quale i giudici del Tribunale di Livorno hanno condannato i medici e e l’Asl Toscana Nord Ovest a risarcire i familiari della donna: alla figlia, all’epoca 13enne, andranno 325mila euro, al padre 225mila euro e al fratello 90mila euro, a titolo di risarcimento danni per la perdita del congiunto.Leggi anche: Tumore scambiato per contusione: Carminea soli 13 anni I fatti La terribile vicenda si è svolta nel febbraio di 9 ...

