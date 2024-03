Pronostico e quote Sloane Stephens – Angelique Kerber | WTA Miami 20-03-2024 | ore 17 | 00

(Di mercoledì 20 marzo 2024), classe 1993 ed ex numero 3 del Ranking WTA, e, classe 1988 ed ex numero uno del mondo, si sfidano nel match di apertura sul centrale. La tedesca è tornata all’attività dopo la maternità all’inizio di questa stagione, essendo stata ferma dal luglio del 2022. Dopo un inizio difficile ha giocato InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Anche se ormai è difficile fare una scommessa su questo match, abbiamo pensato che la sfida tra Simona Halep , ex numero 1 del Ranking WTA, e Paula Badosa Gibert , ex numero 2, valga la pena di essere ... (infobetting)

Ci chiediamo tutti come scenderà in campo Peyton Stearns nove giorni dopo aver sfiorato l’impresa contro Aryna Sabalenka a Indian Wells. La nativa di Cincinnati è stata battuta 7-6 al tie-break del ... (infobetting)

Finale Coppa Italia Serie C, quote e Pronostico di Padova-Catania - Sotto i riflettori anche la gara d’andata della finale di Coppa Italia Serie C tra Padova e Catania. Le due squadre hanno eliminato, rispettivamente, Lucchese e Rimini in semifinale ribaltando la ...tuttosport

Pronostico Padova-Catania, primo round all'Euganeo: le quote - Sotto i riflettori anche la gara d’andata della finale di Coppa Italia Serie C tra Padova e Catania. Le due squadre hanno eliminato, rispettivamente, Lucchese e Rimini in semifinale ribaltando la ...corrieredellosport

8 partite al termine della stagione regolare: i pronostici dei bookmakers - La Serie B si ferma a causa della sosta per le nazionali e questo ci permette di fare un punto sul campionato, pronto ad entrare nella sua fase cruciale,.tuttob