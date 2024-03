Promozione | Faenza cade clamorosamente | Del Duca Grama avanza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il campionato diha mandato agli archivi le gare della dodicesima giornata di ritorno. Al termine della regular season mancano ancora 5 turni. Si torna in campo fra due settimane, mercoledì 3 aprile. Nel girone D, ha fatto rumore il clamoroso tonfo 0-3 del, 2° della classe e miglior attacco del girone, nel match interno contro il Verucchio, che a propria volta viaggia in zona playout. I manfredi, costretti a rinunciare al portiere Ruffilli, infortunatosi nel riscaldamento, hanno pagato a caro prezzo 3 topiche difensive. Sullo 0-1, i padroni di casa hanno anche fallito il rigore del pareggio con Gjordumi che si è fatto parare il tiro dagli 11 metri. Nonostante il passo falso, il, pur raggiunto dal Cattolica, resta al 2° posto, a -12 dalla capolista Sampierana. È finito senza reti il derby in ‘testacoda’ fra San ...