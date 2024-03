Promozione Coppa Italia | San Marco | devi crederci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) E’ arrivato il giorno tanto atteso per la SanAvenza che questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Boschi“ di Firenze disputerà la semifinale delladicontro la squadra di casa del Centro Storico Lebowski. Si gioca in gara secca, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. I rossoblù hanno lo svantaggio di giocare in campo avverso fra l’altro contro un avversario, espressione del calcio popolare, che vanta un largo seguito di sostenitori. Le due semifinaliste sono accomunate dal fatto di aver fatto un grande percorso inma senza brillare particolarmente in campionato. Entrambe vantano 32 punti in classifica. La Sannel girone A li ha fatti in 27 gare ed è quintultimo. Il Centro Storico Lebowski nel girone B li ha fatti in 25 gare e si ...