Promesse e criticità del regolamento Ue sulle materie prime

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nella giornata di lunedì il Consiglio europeo ha adottato ilche istituisce un quadro per definire la strategia dell’Unione Europea per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile dicritiche. Dopo il necessario passaggio all’Europarlamento lo scorso dicembre, l’organismo che riunisce i capi di Stato e di governo dell’Ue ha dato il suo benestare. Il, dunque, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue ed entrerà in vigore nelle prossime settimane. “Con la leggecritiche vogliamo trasformare la debolezza delle nostre dipendenze in autonomia strategica e un’opportunità per la nostra economia. Questo atto legislativo darà impulso al nostro settore minerario, migliorerà le nostre capacità di riciclaggio e ...

Migranti a Ventimiglia, scatta l'operazione "Strade Sicure": 15 militari dell'esercito per la vigilanza fissa (Foto e: ...ci hanno aiutato e permesso di intervenire sul territorio in ogni condizione di crisi o criticità ... Le promesse del ministro sono state mantenute. Ci ha permesso di ottenere 15 uomini in più per la ...

Un tavolo per il traffico nel cantiere Tav di San Didero. Frediani: 'Vaghe promesse di monitoraggio dalla Regione': ... istituirà un tavolo con i Comuni interessati dai cantieri Telt - ha annunciato Marco Gabusi - in modo da coordinare opportuni interventi per risolvere eventuali criticità causate dal traffico dei ...