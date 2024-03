Progetto Varese per le api con i liceali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nasce una nuova collaborazione tra il Comune di, la Fondazione Piatti e il Liceo scientifico Ferraris. A seguito di un convegno organizzato nel 2023 dal Comune su biodiversità e insetti impollinatori la fondazione ha manifestato il desiderio di coinvolgere i propri ragazzi nelper le api", grazie al quale sono nate in città aree e aiuole fiorite, luoghi ideali per la collocazione di casette per api. Da qui ha preso vita il percorso che fa lavorare fianco a fianco gli studenti del liceo con i ragazzi di Fondazione Piatti, che si prende cura di bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico. L’obiettivo è anche quello di costruire le casette per le api selvatiche che saranno posizionate nelle aree fiorite già esistenti e nelle nuove aiuole che fioriranno nella prossima primavera. "Il valore ...