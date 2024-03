Prof aggredito da uno studente a Porto Torres | mano schiacciata nella chiusura della porta e minacce di morte

È finito al Pronto soccorso il prof essore dell’Istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres (Sassari) dopo essere stato aggredito in classe da uno studente di 17 anni. L’episodio risale a una ... (open.online)

Un Prof essore dell'Istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres è stato aggredito in classe da uno studente 17enne, che lo ha insultato , minacciato di morte e poi gli ha schiacciato ripetutamente ... (quotidiano)

importanti novità quelle che arrivano dal mondo della Scuola, soprattutto nel caso in cui un professore venisse aggredito: scattano le immediate multe In questi ultimi anni sono stati moltissimi ... (cityrumors)