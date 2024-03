Processo Ferrerio | chiesti 12 anni per la mamma della ragazzina | presunta mandante dell’aggressione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bologna, 20 marzo 2024 – Dodicidi reclusione: è questa la richiesta al Tribunale fatta dal pm di Crotone Pasquale Festa nei confrontidonna accusata di concorso anomalo nel tentato omicidio di Davide, il giovane di Bologna ridotto in fin di vita dopo un'aggressione subita giorno 11 agosto del 2022 nel centro di Crotone. Il pm ha chiesto anche la condanna a 4ed 8 mesi per Andrei Gaiu, compagnodonna. Per l'aggressione è già stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 20di reclusione Nicolò Passalacqua, l'autore materiale. Per lui è in corso ild'appello. Davideè stato vittima di un'aggressione per uno scambio di persona nel corso di una spedizione punitiva che aveva come obiettivo un ...