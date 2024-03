Prequalificazioni sui campi del Ct Grosseto» Internazionali Bnl | Anticipo» locale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si è svolta suidel Circolo Tennisla fase di prequalificazione per gliBnl d’Italia, torneo di quarta categoria aperto ai giocatori di classifica compresa tra non classificati e 4.1. Questa fase ha avuto luogo in tutte le province d’Italia ed era riservata ai soli giocatori in possesso di tessera agonistica e tesserati per un circolo della provincia nella quale si disputava il torneo. Al torneo grossetano hanno partecipato 91 partecipanti nel maschile e oltre 20 atlete nel femminile. Nel singolare maschile ha vinto Corrado Mancini, al secondo posto si è classificato Alberto Solari. Laura Tonelli si è aggiudicata il singolare femminile, mentre seconda è risultata Teresa Santonastasi. Vittoria nel doppio maschile per Alberto Solari e Michele Santini, secondi Filippo Rossi e Marco Vinci. Nel doppio ...