Premio Amnesty 2024 | i 10 finalisti | da Tananai a Diodato e Giorgia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Annunciate le 10 canzoni e artistidel, daInternational Italia e Voci per la Libertà hanno annunciato le 10 canzoni e gli artisti in finale nella edizione numero 22 del, sezione Big. Eccoli: Appino “È solo una bomba” (Appino / Pagni / Appino) Vinicio Capossela “La crociata dei bambini” (Capossela / Brecht / Capossela)“La mia terra” () Drusilla Foer “Tanatosi” (Ilacqua) Giancane “Sei in un paese meraviglioso” (Barbati Bonanni / Smordoni / Barbati Bonanni)“Senza confine” (Todrani / Toffoli / Faini / Fracchiolla / Casagrande / Dagani / Toffoli) Levante “Capitale mio ...

