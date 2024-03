Premiato col Fanfullino nel 2004

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Leo Nucci è nato il 16 aprile 1942 a Castiglione dei Pepoli (in provincia di Bologna). Baritono di fama internazionale, dal settembre 1972, è sposato con la soprano lodigiana Adriana Anelli. Hanno una figlia di nome Cinzia. Iniziato al bel canto dal maestro Mario Bigazzi, ha poi proseguito gli studi a Bologna con il maestro Giuseppe Marchesi e ha debuttato, nel 1967, nel ruolo di “Figaro” vincendo il concorso “A. Belli” di Spoleto (Perugia). Poi dal 1970 è entrato a far parte dell’Orchestra della Scala di Milano. A seguire ha debuttato nel tempio della musica meneghino, nel 1977, sempre nel Barbiere di Siviglia. Da allora si è esibito a fianco delle più celebri voci, direttori, e registi del melodramma mondiale, acclamato interprete in un vasto repertorio delle opere di Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini. Le sue interpretazioni, in particolare nel repertorio “verdiano” ...