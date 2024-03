Preghiera a Maria | 20 marzo Perde di vista sua figlia | poi il dramma | la piccola è caduta nel fiume

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Margheritadiper un attimo la sua bambina, e poi sente d’un tratto un urlo che la fa rabbrividire: la suanel. La donna con lasi trovano in un mulino presso ilPo’. Vi si sono recate per far macinare la farina. Un’operazione ordinaria rischia di ... L'articolo proviene da La Luce di