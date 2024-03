Potrei darle una partita in porta | Emma Hayes elogia la versatilità di Sjoeke Nusken

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Fa notizia quanto rito poco fa sul web:hatodopo che la tedesca ha segnato la sua seconda doppietta in altrettante partite durante la vittoria per 3-0 del Chelsea sull’Ajax nei quarti di finale di Champions League. La versatile attaccante è entrata inalla grande dopo la sua doppietta nella vittoria per 3-1 dei Blues contro i rivali per il titolo dell’Arsenal nella Super League femminile venerdì. La sua doppietta è arrivata dopo che l’ala inglese Lauren James ha segnato il primo gol alla Johan Cruijff ArenA. “ha una capacità naturale di trovarsi negli spazi giusti all’interno dell’area”, ha detto. Un display del Giocatore della. #UWCL ...