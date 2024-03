Poste lancia un piano da 2 | 3 miliardi di utile al 2028 2

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La guidance del nuovostrategico divede nei 5 anni 2024-una crescita media annua di circa il 3% per i ricavi di gruppo "con contributi positivi da tutti i segmenti di business", di circa il 4% pernetto e Ebit, di circa il 7% del dividendo. L'Ebit cresce "con il contributo di tutte le unità di business che più che compensa l'incremento dei costi".il nuovoindustriale in coincidenza con la chiusura del bilancio 2023 che conferma i risultati preliminari già presentati in preconsuntivo il 29 febbraio: unnetto di 1,9di euro (+22,1%), Ebit a 2,62(+9,4%), ricavi a 12(+5,4); e la proposta di dividendo in crescita a 0,80 euro per ...

