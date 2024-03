Poste | dg Lasco | Possibile completamento del Progetto Polis a inizio 2026

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Per il"abbiamo aggiudicato il 97% delle gare, abbiamo 1.600 cantieri. Siamo assolutamente in linea con il piano" la cui chiusura "è prevista entro il 31 dicembre delma pensiamo che sarà completato all'di quell'anno". Lo ha detto il direttore generale di, Giuseppe, nel rispondere alle domande nel corso della conferenza stampa di presentazione del Piano strategico 2024-2028. Nei riguardi del, ha aggiunto, "c'è stata una risposta bellissima del territorio" perché "c'è l'esigenza molto forte, soprattutto da parte della popolazione più avanti con l'età, di non muoversi e di avere servizi della Pa", ha detto ancora