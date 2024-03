Poste | Del Fante | ' rendimenti sostenibili di lungo termine per nostri azionisti' **

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Continueremo a conseguire, diper i, incontrando al contempo le esigenze degli stakeholder più ampi. Poste Italiane è ormai un pilastro strategico solido, affidabile ed efficace per l'Italia". Così Matteo Del, amministratore delegato di Poste Italiane nel commentare i risultati. In termini finanziari, ricorda Del, i ricavi cresceranno fino a € 13,5 miliardi entro il 2028 e il Risultato Operativo (EBIT) raggiungerà € 3,2 miliardi, registrando un tasso di crescita annuale di circa il 4%. Allo stesso modo, l'utile netto si attesterà a € 2,3 miliardi nel 2028. "Grazie alla generazione solida e sostenibile di cassa e capitale, stiamo cambiando l'approccio alla ...

Poste lancia un piano da 2,3 miliardi di utile al 2028 - (ANSA) - ROMA, 20 MAR - L'a.d. Matteo Del Fante lancia per Poste Italiane il nuovo piano strategico 'The connecting platform', centrato - viene spiegato - su un nuovo modello di servizio della rete e ...lagazzettadelmezzogiorno

Poste, con il piano strategico arriva la SuperApp personalizzata - Il nuovo piano strategico 2024-2028 'The Connecting Platform' di Poste Italiane punta anche sul lancio di "una nuova SuperApp personalizzata come principale punto di accesso alla piattaforma per tutti ...quotidiano

Poste Italiane annuncia nuovo piano strategico. I target finanziari - da un dividendo proposto per azione pari a € 0,80 nel 2023 a non meno di € 1,0 (DPS) a partire dal 2026, che cresce dal 2023 del 7% annuo con almeno il 65% di pay-out ratio previsto in arco piano. Il ...borse