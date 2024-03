Poste | Del Fante | “Piano in continuità con precedente”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Quello presentato oggi è "una cinque anni in. Siamo ancora nel solco del primodi marzo 2018, scegliendo quei business e quelle attività e quella maniera di interagire e ottenere servizi da parte dei clienti che già vedevamo proiettarsi nel futuro. Parlo di eCommerce, pagamenti, utilizzo del canale digitale". Lo ha detto l'amministratore delegato di, Matteo Del, nel corso della conferenza stampa di presentazione delstrategico 2024-2028, confermando come oggi il gruppo "rimanga sempre sul territorio, con sempre più servizi" per i cittadini. In passato, prosegue, "l'azienda aveva la politica di distribuire l'80% dell'utile netto. Poi abbiamo avuto un dividendo fisso che aumentava di anno in anno, ora c'è una politica"