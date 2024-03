Portogallo-Svezia | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Il ct del Portogallo , Roberto Martinez, ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Svezia e Slovenia in programma rispettivamente il 21 e il 26 marzo. Gli unici due giocatori ... (sportface)

Inizia finalmente il ‘Main Round’ per quanto riguarda i campionati Europei 2024 di Pallamano, manifestazione che si sta disputando in Germania. Sei squadre sono scese in campo nella giornata ... (oasport)