Pomezia | interrotti i lavori del consiglio comunale | si riprenderà venerdì ma è polemica

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Non è stato portato a termine ildi ieri asospeso su richiesta della maggioranza. Simattina. Teso il clima in aula con la minoranza che ha protestato contro la decisione: “Non è previsto dal regolamento”., votata Commissione antimafia – (ilcorrieredellacitta.com)Doveva essere una seduta fiume e così è stato. Non sono bastate due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio, per portare a conclusione la discussione/votazione dei 24 punti all’ordine del giorno in scaletta nelandato in scena ieri a. Intorno alle 20.00 infatti – la seduta era iniziata alle 9.30 come da programma – è stata messa ai voti ...