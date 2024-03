“Pomeriggio 5” | addio Myrta | chi prende il suo posto da settembre

QS - Ternana, operazione Samp. Oggi arriva il presidente - La squadra tornerà ad allenarsi nel Pomeriggio (ore 15), a porte aperte. E’ prevista la visita del presidente Guida (nella foto), presente a Terni già da ieri per molteplici impegni di lavoro. Nel ...tuttob

addio a Barone: in tanti alla camera ardente, Commisso visibilmente provato - Al Viola Park sfilano dirigenti e tifosi per dare l'ultimo saluto al direttore generale. Domani i funerali ...sportmediaset.mediaset

Si torna al lavoro: Cagliari di nuovo in campo nel Pomeriggio - Il Cagliari torna in campo oggi per riprendere la preparazione in vista della sfida-salvezza di Pasquetta, dopo la sosta, contro l’ Hellas Verona.calciocasteddu