Polverizzati i ticket del settore ospiti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In un’ora sono stati "" i mille biglietti di curva est dello stadio di Porta Elisa, a disposizione dei tifosi del Cesena, che adesso sperano di avere qualche tagliando anche di tribuna, sempre lato curva est. Dunque domenica il Porta Elisa presenterà per la prima volta nella stagione un colpo d’occhio di tutto rispetto, nella speranza ovviamente che anche i tifosi rossoneri rispondano come hanno fatto in occasione delle prime giornate. Potrebbe essere superato il record stagionale di 3.700 spettatori, stabilito in occasione del match contro il Perugia. E questi sono invece i numeri del Cesena guidato da Mimmo Toscano. Nel girone di ritorno i bianconeri hanno collezionato undici vittorie, hanno perso solo a Carrara e pareggiato a reti inviolate a Ferrara contro la Spal. Ventisei i gol messi a segno da Shpendi e compagni. In classifica la formazione ...