Polli con ferite aperte | lanciati e presi a calci | ecco cosa accade in allevamenti fornitori di Kfc

(Di mercoledì 20 marzo 2024) a cura di Brenda Ferretti, campaigns manager di Essere Animali KFC si vanta da sempre dell’originalità della sua ricetta del pollo fritto, ma le immagini che diffondiamo oggi mostrano un ingrediente che per troppo tempo è rimasto segreto. Animalidagli operatori, incastrati nelle mangiatoie o cone sanguinanti. Bruciature a petto e zampe, disturbi neurologici e decine di carcasse abbandonate a decomporsi.cheè stato documentato in quattrodidi un fornitore del marchio KFC Italia. Negliinvestigati — situati nella provincia di Verona — le mangiatoie non sono idonee, tanto che moltissimiogni giorno rimangono incastrati e muoiono al loro interno, oppure ...

