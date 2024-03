Poesia | pittura | canto celebrano la primavera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nel primo giorno di, domani, si festeggia la giornata mondiale della. Maria Caterina Ciulla (foto) poetessa, ha organizzato con l’amministrazione comunale, alle 17,30 , nel salone dell’Annunziata del Chiostro di Sant’Agostino un evento, ingresso libero, multidisciplinare di cultura, arte e spettacolo: “INfinity-eterno presente,eterna fioritura“ a sostegno e crescita socio-culturale e alla valorizzazione della lettura e ascolto come strumenti educativi e ricreativi per un pubblico di tutte le età. Parteciperanno molti artisti da tante località toscane e da altre regioni. Proporranno un contributo nel quale l’arte è declinata attraverso, recitazione,e danza per inneggiare alla fioritura della natura e alla rinascita dell’uomo.