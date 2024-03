Plauso di Confai per incontro in Commissione Agricoltura sul ruolo degli agromeccanici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “La convocazione di un tavolo di confronto ad hoc è un passo avanti verso un doveroso riconoscimento dell’apporto del mondo agromeccanico ad un’sempre più legata all’impiego di tecnologie di ultima generazione'”: così Leonardo Bolis, presidente diBergamo eLombardia, ha manifestato la soddisfazione delle organizzazioni territoriali del contoterzismo agrario in seguito all’annuncio dato dal presidente nazionale di CAI Agromec, Gianni Dalla Bernardina, circa la riunione che si terrà il prossimo 21 marzo, su iniziativa delladella Camera dei Deputati, per riflettere sul tema del riconoscimento deldelle imprese agromeccaniche. “Al presidente Dalla Bernardina, che con nostra grande soddisfazione è stato riconfermato per un nuovo ...