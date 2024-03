(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 - Per un amanteè impossibile dire di no a una margherita fumante. Da venerdì 5 a domenica 7 aprilesarà teatro delin Tour il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è lapreparata in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla gourmet, allafritta. Otto forni sempre accesi, ventiioli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze. Non mancherà lo street food con gnocco fritto,fritta, cuoppo e dolcitradizione napoletana. La manifestazione si terrà venerdì 5 aprile, dalle 18 alle 24, sabato 6 e domenica 7 aprile ...

Inner West Film Festival returns to Little Greece - The 2nd Inner West Film Festival is returning to Little Greece, the Sydney suburb of Marrickville from whence it launched last year, and will roll out across Dendy Cinemas, Palace Cinemas, Actors ...greekcitytimes

Pizza Festival a Bologna, i migliori Pizzaioli in piazza della Pace - Da venerdì 5 a domenica 7 aprile piazza della Pace sarà teatro del Pizza Festival in Tour il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la Pizza preparata in tutti i ...ilrestodelcarlino

Pizza Tramonti, non è la napoletana: è integrale e non si piega - la Pizza Tramonti dal medioevo al successo moderno Sulla scia del successo di Luigi tanti altri giovani tramontani hanno intrapreso questa strada nei decenni successivi: basti pensare che, negli anni ...italiaatavola