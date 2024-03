Pixel8a | le possibili specifiche tecniche Schermo a 120 Hz e processore Tensor G3

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Potrebbe avere l'uscita DisplayPort come PIxel 8 e anche unopiù luminoso del Pixel 7a...

Google I/O 2024: annunciata la data ufficiale del nuovo evento, ci sarà il Pixel 8a - Google annunciato la data ufficiale dell'evento I/O 2024, con novità su Android e forse anche la presentazione del Pixel 8a in arrivo.multiplayer

Google ha confermato involontariamente Pixel 8a: quando la presentazione - Un ingegnere Google ha confermato l'esistenza di Pixel 8a. Lo smartphone ancora non è stato presentato però in via ufficiale.tech.everyeye

Pixel 8a esiste davvero, Google si lascia scappare la conferma - Google conferma Pixel 8a e il ritorno di una funzione di Android rimossa di recente. Anticipazioni sul debutto e speculazioni sul prezzo.tomshw