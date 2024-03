Pistola in faccia a moglie e figlia neonata | poi i capelli strappati e la violenza sessuale

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Anni di soprusi, violenze, maltrattamenti in famiglia. È stato condannato a sei anni di carcere e al pagamento di una provvisionale di diecimila euro il marito (e padre) violento, un 34enne di nazionalità indiana, che per lungo, lunghissimo tempo avrebbe vessato e maltrattato la, sua...

Accaduto giovedì sera. Una donna è stata rapinata del l’auto mobile a Bari , viale Giovanni XXIII. Il malvivente le ha puntato la Pistola in faccia per de ruba rla Allertata la Polizia è iniziato un ... (noinotizie)

La vendetta viene dal passato. E il passato in alcuni contesti non è mai definitivamente sepolto. Quanto basta a spingere gli inquirenti a ragionare su quanto avvenuto quindici anni fa, nel... (ilmattino)

Senato, studente in tribuna fa il gesto della Pistola contro Meloni: scoppia il caso - «Ho fatto una caz..., non dovevo fare quel gesto e comunque il mio intento non era violento. Parla velocissimo e ha il fiatone, al telefono, il ragazzo che da ore sta spopolando nei siti e in Rete per ...informazione

Se Napoli non cambia, l’uccisione dei tanti GioGiò sarà stata inutile - A Capodanno compravamo le pistole e sparavamo”. Scende il gelo e s’impadronisce ... “Dobbiamo essere in tanti, dobbiamo metterci la faccia”. E in molti hanno partecipato, in prevalenza, c’erano amici ...ilfattoquotidiano

Fa il gesto della Pistola e Meloni evoca le Br - Un ragazzo del liceo Righi di Roma, in visita al Senato con la sua classe, a un certo punto del pomeriggio di ieri ha alzato un braccio e ha mimato il gesto della Pistola contro Giorgia Meloni, in que ...informazione