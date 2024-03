Pistocchi | «Juventus | dati sui tifosi errati Inter e Milan meglio!»

La designazione dell’arbitro Maresca per Inter-Juventus ha fatto discutere, in particolar modo per l’ennesima esclusione di Orsato. A tal riguardo ha parlato Maurizio Pistocchi su Twitter. MACCHIA ... (inter-news)

Moggi sicuro: “Italiano non rinnova con la Fiorentina per andare a Napoli” - Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ a Televomero: “Osimhen Un calciatore che non c’è più a Napoli, né con la testa né con le gambe. Sul ...tuttonapoli

Pistocchi: "Della sporca vicenda Acerbi rimarrà solo la brutta figura. Il calcio chiude gli occhi" - "Di questa sporca faccenda, alla fine, rimarrà solo la brutta figura". Sui suoi profili social il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato il caso Acerbi-Juan Jesus: “Sul campo l’arbitro La Penna ...tuttonapoli

GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 1.500 euro di multa alla Juventus per il lancio di una bottiglietta di plastica in campo - Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato le decisioni sulle multe per alcune società per la ventinovesima giornata: Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, ...napolimagazine