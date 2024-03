Pioltello | scuola chiusa per Ramadan Il preside | “Ora una nuova delibera” Verrà riproposto lo stop?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Il dirigente scolastico dell’istituto Iqbal Masih Alessandro Fanfoni prova a “parare il colpo”. Dopo gli attacchi subiti in seguito alla decisione di chiudere la, a forte maggioranza araba, nell’ultimo giorno del, il 10 aprile, quest’oggi ha dovuto incassare anche la richiesta da parte dell’Ufficio scolastico regionale (comunicata con una nota dal ministero dell’Istruzione) di fare marcia indietro, per asserite “irregolarità nelladel consiglio d’istituto”. In serata è venuto il suo turno di diffondere un comunicato, in cui si difende anche dalle parole del ministro Giuseppe Valditara, che ha parlato di preparazione scadente rispetto alla media di ragazzi e ragazze che frequentano l’Iqbal Masih. La replica “Ringrazio l’Ufficio scolastico – si legge nella nota – per ...