Pioltello | la delibera della scuola sulla chiusura per il Ramadan è “irregolare” Il centrodestra | bene Valditara

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Vi sono “irregolarità” nel caso dell’Istituto Iqbal Masih di, che ha deciso di sospendere l’attività didattica il 10 aprile per il. Questo il risultato dell’accertamento ispettivo disposto dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, che ravvisa appunto irregolarità nellaassunta dal consiglio d’istituto. È quanto si legge in una nota. Il direttore generale dello stesso ufficio – comunica una nota – ha pertanto invitato il dirigente scolastico, nella sua qualità di garantelegittimità dell’azione amministrativa, “a valutare la disapplicazione. E la possibilità dell’annullamento in autotutela da parte dello stesso consiglio d’istituto, al fine di assicurare il rispetto delle ...

