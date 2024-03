Pino Daniele – A 10 anni dall’improvvisa scomparsa dell’artista | nasce in sua memoria il Music Live Contest | dedicato ai giovani musicisti

Nasce Music ANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE , il Music Live Contest in memoria di PINO DANIELE dedicato a giovani artisti che conoscono ed esercitano la Music a. Le iscrizioni sono aperte da oggi 19 ... (spettacolo.periodicodaily)

Scomparso il 4 gennaio 2015, ancora oggi Pino Daniele è ricordato come uno dei più amati e talentuosi cantautori italiani. A far rivivere il suo ricordo non sono solo le sue meravigliose canzoni, ma ... (dilei)