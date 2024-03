Piemonte | Conte | “Preso atto della scelta del Pd | il M5S sceglierà suo candidato”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) ROMA – Il M5Sun suoautonomo per la presidenzaRegione. Lo ha annunciato durante una diretta sui suoi canali social il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe(foto). “Inc’è stata una svolta, noi – ha rivendicato – abbiamo lavorato con il Pd con generosità suinuti, senza mai pretermettere indicazioni sui candidati. Abbiamo avuto difficoltà oggettive anche perché c’è una giunta comunale a Torino che sta andando in direzione opposta a quella precedente guidata dalla nostra Chiara Appendino. Ora il Pd ha avuto una fuga in avanti designando una candidata: ne prendiamo, il M5S procederà a designare un proprioo una propria candidata”. “Questo non significa – ha ...

