Picchiato a Modena da un carabiniere | disposto il trasferimento per due ufficiali

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo la diffusione del video dove si vede unche tira uno schiaffo in pieno volto, presumibilmente durante un fermo, a un uomo poco prima di farlo entrare nell’auto di servizio, arrivano i primi provvedimenti. Il comandante della compagnia dei Carabinieri e il comandante del nucleo operativo radiomobile disaranno trasferiti in un'altra sede. Si tratta dei dueda cui dipende il militare sotto inchiesta per aver- in due distinte occasioni a distanza di un anno l'una dall'altra - due fermati. Il, secondo quanto si apprende dal Comando generale, è statoper garantire una maggiore trasparenza amministrativa, ripristinare la serenità nel reparto e per tutelare al meglio gli interessi degli stessi. Il ...