Picchiata e costretta a portare il velo anche in casa | l' incubo di una ventenne a Grosseto

Una donna è stata spinta a lasciare il suo Paese, la Bulgaria, per seguire il compagno in Italia . L'uomo le aveva detto che avrebbe trovato un buon lavoro, ma per lei è stato l'inizio di un ... (fanpage)

Terracina, un uomo costretto ad allontanarsi dal proprio domicilio e dalla moglie per violenza sessuale e maltrattamenti. Violenza in famiglia donna picchiata Segni (ilcorrieredellacitta.com)Una ... (ilcorrieredellacitta)

Incinta del padre a 13 anni, lui accusato di violenza sessuale aggravata e indagata anche la madre: sapeva tutto - Era solo una bambina. Troppo piccola per subire quelle morbose attenzioni, troppo piccola per diventare madre. Troppo piccola per ribellarsi e per dire di no a suo padre, l’uomo che avrebbe dovuto pro ...torino.repubblica

Botte e insulti: a processo - Minacciata, Picchiata, insultata e costretta persino a prendere un finanziamento per l’ex compagno, nel terrore che lui potesse farle ancora più male o le portasse via i suoi bambini. È quanto avrebbe ...ilrestodelcarlino

Picchiati e rapinati in casa propria, come in uno dei film più crudi di sempre - Una coppia è stata Picchiata e rapinata nella propria abitazione da un gruppo di quattro malviventi, scappati con un corposo bottino.abruzzo.cityrumors