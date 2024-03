Picchiata a 15 anni da coetanee | la rabbia della madre | Ha rischiato molto | ora è sotto choc

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Modena, 21 marzo 2024 – E’ sconvolta e amareggiata la mamma15enne di Fabbrico che è statada tredi Suzzara nel parcheggio dietro a viale Ariosto a Carpi.per quanto accaduto alla figlia e delusa per il clima di violenza che si respira anche tra le ragazze giovani. Signora, come sta sua figlia? "E’ a casa, per fortuna, e per quindici giorni deve restareosservazione. La tac che le hanno fatto in ospedale non ha evidenziato lezioni. Però hadolore alla testa. In pronto soccorso, mentre le accarezzavo i capelli, mi restavano in mano intere ciocche, dalla violenza con la quale le sono stati tirati. A livello psicologico, èe smarrita". Come sono andate le cose? "Mia figlia ...