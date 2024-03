Piantedosi pensa di sciogliere per mafia il Comune di Bari De Caro | “Così è guerra”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Considerati gli ultimi sviluppi, il Viminale ha nominato una commissione che valuti la possibilità di commissariare ildiUn’accelerata improvvisa. E forse un po’ in controtendenza. Il ministero dell’Internosta seriamentendo all’eventualità di far decadere ildia causa di possibuli intrecci mafiosi con la politica del capoluogo barese. Eha deciso di nominare una commissione che controlli e appuri che ci siano le possibilità die delegittimare ildi. E questo a causa dell’inchiesta chiamata “Codice interno”, dove il 26 febbraio, la Procura diaveva svelato intrecci tra, politica e imprenditoria ...

