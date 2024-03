Piano nazionale sulle liste d’attesa nella Sanità allo studio del Governo | l’annuncio del ministro Schillaci

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ildella Salute promette un nuovoper ridurre lesenza fine negli ospedali italiani.del responsabile del dicastero, Orazio, è arrivato nel question time alla Camera sul tema dei problemi strutturali del Ssn, durante il quale ha comunicato l’istituzione di un tavolo di lavoro per tagliare le interminabili code di accesso delle prestazioni sanitarie. IldelleIl nuovo204-2026, ha assicurato, rappresenta “uno strumento di indirizzo in tema di accesso alle prestazioni sanitarie e di gestione dei tempi e dellecon ...

“Nonostante lo scetticismo iniziale, la premier italiana, Giorgia Meloni , si è affermata come un importante interlocutore sul piano internazionale ”, una frase forte a conferma della stima che la ... (ilgiornaleditalia)

“Nonostante lo scetticismo iniziale, la premier italiana, Giorgia Meloni , si è affermata come un importante interlocutore sul piano internazionale”, una frase forte a conferma della stima che la ... (ilgiornaleditalia)

Sta per arrivare un piano nazionale per snellire le insopportabili, e stressanti liste d'attesa nella Sanità . L'ha annuncia to il ministro della Salute, Orazio Schillaci , nel question time alla ... (firenzepost)

Insegnanti a rischio burnout, in arrivo un supporto psicologico: il Piano del Mim - Anche gli insegnanti sono a rischio burnout e necessitano di un supporto psicologico tanto da rientrare nel Piano del ministero dell’Istruzione ... e il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine ...money

Federazione costruttori macchine agricole, missione in Tanzania - La Federazione nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura (FederUnacoma) ha effettuato una missione in Tanzania dal 18 al 20 marzo 2024. (ANSA) ...ansa

Ortona, al via i lavori per la realizzazione di un centro servizi per l’inclusione - Nei giorni scorsi l'ufficio comunale ha consegnato i lavori alla ditta Impresa Costruzioni De Cesare, aggiudicataria dell'appalto ...abruzzonews.eu