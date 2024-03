Pianeta giovani Doppia vittoria della Vuelle Bramante vola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024)pesarese nella penultima giornataregular season del campionato under 19, con la Carpegna Prosciutto e ilautori di due ottime prestazioni esterne. La, dopo aver effettuato l’ottimo torneo "Coppa carnevale" a Piombino in settimana, concludendo al quarto posto, dopo le sconfitte in semifinale contro Rapallo 55-57 (ma privi di Maretto e Fainke) e nella finalina contro la Stella Azzurra (a cui si è aggiunta l’assenza di Sablich per infortunio, premiato però nel miglior quintetto del torneo), lunedì si è spostata a Santarcangelo per vincere 54-62 e assicurarsi il primo posto nel girone. Ilinvece era di scena a Lanciano, e nonostante gli zero obiettivi da raggiungere, ha sfoderato una grande prestazione nei due quarti centrali (25-43 il ...