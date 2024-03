Petras | “Hamsik prima o poi tornerà a lavorare a Napoli!”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 20 marzo 2024): ”Ipoteticamente, se dovesse De Laurentiis decidere di tenere Calzona atrovando un accordo con la Federazione Slovacca, sono convinto che il mister proverà a portarecon sé” A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Martin, membro dell’entourage di. Queste le sue parole:: “Lobotka migliore slovacco dell’anno? …” “Lobotka migliore slovacco dell’anno? Se lo merita per l’annata disputata col. C’è una tradizione per gli slovacchi perchè quando giocano avincono questo titolo!su Calzona e la Slovacchia Calzona e la Slovacchia? Il contratto lo ha prolungato fino alla fine delle qualificazioni per i Mondiali, ossia il 30 dicembre ...