Perché Icon di Tony Effe ha esordito alla numero 1 della classifica debut global di Spotify

Avincola sta portando in giro per l'Italia il canzoniere di Enzo Carella, geniale artista pop che arrivò secondo a Sanremo con Barbara nel 1979.Continua a leggere (fanpage)

Il significato dell’Antropocene secondo gli ecologisti Dopo 15 anni di dibattiti, la comunità scientifica ha deciso di non riconoscere ufficialmente l’Antropocene come epoca geologica. La proposta ... (newsnosh)

Dua Lipa ha sconvolto i fan apparendo senza sopracciglia in uno scatto postato sui social nelle ultime ore: ecco per quale motivo ha cambiato look in modo tanto drastico.Continua a leggere (fanpage)