“Perché ho fatto il Grande Fratello” Marco Maddaloni | la confessione sui soldi | “Che stipendio ho”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024)non è più un concorrente del. Non è stato eliminato al televoto ma ha abbandonato il gioco per un grave lutto familiare. È morto il suocero e per stare vicino alla moglie Romina ha deciso di tornarsene a casa anche se molti speravano in un suo ritorno come successo tempo prima a Beatrice Luzzi. Dopo giorni di ipotesi, è stato lo stesso judoka a svelare il motivo del suo addio improvviso alla casa di Cinecittà. Lo ha spiegato su Instagram, dove ha lasciato un messaggio molto accorato per il suocero scomparso. “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi ...