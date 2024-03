Perché gli Usa aprono un canale diplomatico sulla sicurezza sanitaria

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La, o meglio la cosiddetta health security, è “una priorità” della politica estera dell’amministrazione Biden. Che, proprio questo, la scorsa settimana ha lanciato il Foreign Ministry Channel for Health Security a cui hanno aderito Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Canada, Corea del Sud, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Marocco, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Sudafrica, Svezia e Tailandia, oltre all’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico Asean) e all’Unione europea. Tre le lezioni della pandemia Covid-19, si legge in una nota della diplomazia americana, “un rischio sanitario in qualsiasi parte del mondo è una minaccia per tutto il mondo”; “le pandemie minacciano non solo la salute, ma anche la nostranazionale ed economica”; “dobbiamo fare molto di più per prepararci ...