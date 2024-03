Per bonus psicologo 175mila domande | andrà al massimo a 11%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sonole richieste arrivate all'Inps per ila soli due giorni dall'avvio delle. Se il numero si dovesse interrompere ora potranno avere accesso alalpoco più dell'11% dei richiedenti. Per la misura, infatti, sono stati stanziati 10 milioni di euro e considerando che l'importo che può essere assegnato va dai 500 ai 1.500 euro (per undi 50 euro a seduta) a seconda dell'Isee, le persone che potranno ottenerlo sulla base dell'importo minimo sono 20mila, circa l'11,4% di quelli che l'hanno richiesto finora. Se invece considerassimo solo beneficiari con diritto ad avere l'importo(quelli con Isee fino a 15mila euro), ovvero 1.500 euro, la platea si ridurrebbe a 6.666 persone, quindi ad appena il ...