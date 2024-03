Pensioni | arriva la bella notizia sulla prima casa e gli italiani festeggiano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Gliproprietari dellastanno esultando, c’è un’ottimacon riferimento all’abitazione e alla pensione. In Italia si avverte l’esigenza di avere unadi proprietà, necessità che in altre nazioni del mondo non sentono. Piuttosto che pagare un affitto, glichiedono un mutuo per sentire di avere tra le mani qualcosa di proprio., come incidepensione (Cityrumors.it)Il desiderio di unadi proprietà è molto forte tra glinonostante il 2023 sia stato un anno pessimo per i mutui a causa degli elevati interessi. Le famiglie vanno in direzione dell’acquisto accettando di mettersi sulle spalle una rata mensile da pagare puntualmente. Piuttosto ...