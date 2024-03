Pedinati da campo rom di Giugliano | commettono furto a Lusciano Arrestati dopo fuga

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024)da: rompono il vetro di un’auto in sosta per rubare un borsello ma vengonoun inseguimento. A finire in manette due giovani di etnia rom, un 21enne e un 31enne domiciliati nella zona ASI di. Da: due giovani delromfino a che L'articolo Teleclubitalia.