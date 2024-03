Pechino Express | Kristian Ghedina e Francesca Piccinini | l’intervista

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Abituati a imprese eroiche – l’una sui campi di pallavolo l’altro sulle piste innevate–sono I Giganti di. E stanno già dando filo da torcere alle coppie impegnate lungo la Rotta del Dragone nell’edizione in onda su Sky Uno e in streaming solo su NOW. “La prima cosa a cui ho pensato? Wow, è arrivato il mio momento. E adesso?”, ci dice la pallavolista a proposito delle prima reazione alla proposta. “Da una parte ero felicissima, dall’altra avevo un po’ di paura… avendo visto le puntate precedenti”. Foto da Ufficio Stampa Nessun tentennamento, invece, perche ha accolto subito con entusiasmo il viaggio con la sportiva. “Mi ha fatto molto piacere essere scelto tra i partecipanti e mi sono sentito un ...