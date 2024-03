Pecco Bagnaia “A Portimao sempre veloci | abbiamo il potenziale per fare bene”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Un doppio successo del 2023 riportaal meglio nel prossimo Gp del Portogallo. Lo scorso anno il campione del mondo vinse la Sprint Race e la gara ufficiale, quest’anno l’Azzurro della Ducati punta ancora in alto. Nella seconda prova del circuito iridato della MotoGp, i piloti sono pronti a scendere in pista ancora una volta. Lo faranno allora a, nella regione dell’Algarve. Alla vigilia del debutto in pista,dice: “è una pista che mi piace molto e dove in passato siamostati– sottolinea il campione della Ducati, come riporta l’Ansa – Anche quest’annoilper, ma non sarà facile: ...